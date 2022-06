Medica Troc, le temple du matériel médical de seconde main

Spécialisée dans le confort à domicile, elle propose tout pour la salle de bains, la cuisine et le quotidien, pour nos aînés ou les patients en convalescence. Chez Medica troc on trouve donc du neuf et de la location, mais surtout beaucoup d’articles d’occasion. “On pourrait trouver des pantoufles d’occasions, des jambières, des genouillères, des colliers cervicaux, des coussins de confort pour le lit, des lits électriques, des chaises percées, des chaises roulantes, des rollators de toutes sortes…" Du petit et du gros équipement, qui s’étend jusqu’au fauteuil releveur relax, très demandé. Selon la demande, Véronique Delhasse peut presque tout dénicher, au meilleur rapport qualité/prix possible.