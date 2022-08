Médias : le CSA adopte un code de conduite pour lutter contre les publicités sexistes et stéréotypées

Prochainement, le CSA devrait rédiger un guide pratique. "Il nous semblait donc important de ne pas se limiter à ce code de conduite. Nous aimerions travailler toujours avec les mêmes acteurs, toujours avec les experts, toujours avec les éditeurs et les annonceurs, à la réalisation d’un guide pratique qui va véritablement les aider, et plus encore travailler à des formations. On est persuadé que c’est vraiment nécessaire. On ne peut pas arriver simplement au moment de la sanction. On doit aussi arriver en amont, en formant les gens et en formant les jeunes également". Des formations tous azimuts, avec un large spectre. Hautes écoles, universités, les annonceurs de publicité aussi. Sans oublier le CSEM. Le CSEM, Conseil Supérieur d’Education aux Médias, organisme public "pourrait aider à mettre en place des formations", selon Saba Parsa.

A lire aussi : Sexisme ordinaire à l’université : sortir du déni

Sensibiliser et non plus systématiquement punir, voici donc un des objectifs du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour mener la lutte contre les publicités sexistes, hypersexualisées et fondées sur des stéréotypes de genre.