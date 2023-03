Mediapark : le gouvernement bruxellois approuve la nouvelle mouture du projet

Le gouvernement bruxellois vient d’approuver une nouvelle mouture du projet de Plan d’aménagement directeur Mediapark ainsi que son rapport sur les incidences environnementales. Ce nouveau plan vise le redéploiement du site Reyers, siège de la RTBF et de la VRT et futur pôle média de la Région. Il accueillera aussi des logements. Moins que dans la première version. Il y aura aussi plus d’espace vert et une attention particulière est portée à la biodiversité.

Espace vert et biodiversité

Après la première enquête publique et les réactions très critiques que le projet a suscitées, le gouvernement a revu sa copie en profondeur. Avec notamment une baisse significative de la densité du site, au profit des espaces verts et ouverts pour près de 10 hectares.

"Il y a aussi une volonté de pouvoir prendre en compte l’évolution de la situation plus globalement et la nécessité de trouver cet équilibre entre la protection de la nature, la biodiversité, l’environnement et le développement urbain. Ce nouveau projet traduit cet équilibre" explique Antoine De Borman, directeur général de perspective.brussels.

Au départ, 2000 logements étaient prévus. Ce nombre a été largement revu à la baisse puisque le nouveau projet n’en compte plus que 1400. "Ça permet aussi de préserver davantage le Bois Georgin qui se trouve à l’arrière du site et sur lequel initialement il était prévu de construire".

Le comité de quartier Mediapark n’a pas encore pu consulter l’ensemble du nouveau projet mais sur ce point il se montre satisfait des changements. "La préservation de ce bois, c’est très positif pour nous. C’est 8 hectares de nature, de flore, de faune dont des espèces protégées comme le lérot. L’association Natuurpunt qui a réalisé l’étude sur la présence de ce rongeur avait demandé 3 hectares de réserve. Je vois qu’il n’y en a que 2 mais c’est déjà ça" explique Guy Castadot, coordinateur du comité de quartier Mediapark.

Le projet veut par ailleurs désenclaver le site et le connecter à son environnement urbain. Notamment avec une ligne de tram qui traversera le site avant de ressortir par la rue Colonel Bourg.

Ce nouveau plan doit à présent être soumis à enquête publique. Pas encore de date précise mais elle aura lieu avant l’été.