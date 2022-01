MediaMarkt scandalisé par un alias raciste sur des ordinateurs vendus cet hiver

La chaîne de magasins d’électronique MediaMarkt a vendu, à son insu, des ordinateurs équipés d’un logiciel où un nom d’utilisateur à caractère raciste (alias) est visible. Le problème concerne quelque 1300 appareils Extreme Gamer, que la chaîne de magasins d’électronique vend en exclusivité sur les marchés belges et luxembourgeois et a distribués entre le 15 novembre 2021 et le 10 janvier dernier. La société parle d’un "incident inacceptable" et propose aux clients de réinstaller le logiciel en question.