Medhi-Georges Lahlou et Candice Breitz à la Centrale

Plus loin, une autre installation, cette fois documentaire (Le Rif – 2023), montre une video et des archives d’un pan de l’histoire marocaine oublié : la guerre du rif (1925-1927) qui opposait les combattants rifains berbères à l’armée espagnole soutenue par la France. Utilisé là aussi, le gaz asphyxiant a fait de nombreuses victimes parmi la population rifaine.

Toujours sur le même événement historique de l’usage du gaz moutarde, l’artiste a développé une série très juste à partir de photos de gisants, victimes du gaz asphyxiant. Ces images réalisées par les forces armées allemandes pour analyser et améliorer les effets du fameux gaz. Medhi-Georges Lahlou a recouvert les tirages d’une couche de fusain qui révèle la texture du papier et dissimule presque complètement le sujet des photographies, nous obligeant à regarder de biais, en fonction de la lumière pour exhumer ces corps de tirailleurs algériens, tunisiens, marocains et zouaves (unités d’infanterie légère) de l’oubli. Les unités d’Afrique du Nord représentaient 190.000 hommes. 36.000 d’entre eux donnèrent leur vie pour la France. Enfin, Of the Grenadier (2022) est une sculpture en bronze où, jouant sur les mots grenadier (l’arbre et le soldat) et grenade (le fruit et l’arme), Lahlou a réalisé un buste qui semble contaminé par des grenades – le fruit – explosées au visage. On reste assez peu touché par le procédé.