Médecins sans frontières appelle à un sursaut international face à la situation "alarmante" au Nord-Kivu

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) appelle, dans un communiqué, à un sursaut international face à l’ampleur de la crise humanitaire au Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Environ un million de personnes vivent dans des conditions désastreuses après avoir été contraintes de quitter leur foyer ces 12 derniers mois pour fuir les combats liés à la résurgence du groupe armé M23, qui occupe de larges pans de cette province.

Les combats entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise se sont amplifiés en mai dernier. La population a fui les affrontements, se réfugiant dans d’autres familles ou des campements de fortune. Le manque d’eau potable et de latrines dans les différents sites accueillant des déplacés a entraîné l’apparition et la propagation de la rougeole et du choléra. Des familles entières subissent ainsi intempéries, épidémies mais aussi violences sexuelles, constate l’ONG.