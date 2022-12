Médecins du Monde lance une nouvelle campagne avec Zwangere Guy et Orelsan

Médecins du Monde utilise le slogan "On s’en fout" pour faire prendre conscience que le droit aux soins est la seule chose qui compte. L’ONG médicale dénonce l’exclusion structurelle des soins pour les personnes en passe de devenir sans-abri à cause de la crise énergétique de cet hiver, pour celles qui dorment au Petit Château ou qui se prostituent.

Zwangere Guy et Orelsan ne sont pas les seuls à soutenir le message de Médecins du Monde. Ces dernières semaines, à Anvers et à Bruxelles, l’artiste Toon Van Ishoven a créé deux peintures murales basées sur l’une des images de la campagne qui montre un homme et sa fille fuyant la guerre.