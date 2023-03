Médecins du Monde lance une campagne "absurde" pour améliorer l'accès aux soins dentaires

Un meilleur remboursement des soins dentaires

Cette dernière réclame dès lors un meilleur remboursement des soins dentaires et des nouvelles techniques, ces dernières faisant l'objet "de lourdes factures" (frais de placement de couronnes, bridges ou implants, etc.). L'ONG demande également que les conditions soient réunies pour inciter plus de dentistes à se conventionner. Ceci afin de faciliter l'accès aux soins d'un plus grand nombre de personnes en situation de précarité.

En outre, l'organisme pointe également un "manque de transparence" quant aux coûts qui joue un rôle dans le report des soins. Les patients "ne sont pas suffisamment informés du statut conventionné ou non des dentistes, et ce dès la prise de rendez-vous", relève l'ONG. Parallèlement à cette campagne, Médecins du Monde lance également une pétition pour un meilleur accès aux soins dentaires en Belgique.