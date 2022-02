Médecine: marcher à nouveau grâce à la stimulation électrique

Le logiciel qui pilote l'implant est finement paramétré et individuellement adapté à chaque patient. Il faut aussi indiquer au dispositif l'activité choisie par la personne implantée: marche, vélo ou nage. L'utilisation de l'implant suppose aussi un apprentissage. Jocelyne Bloch:

"Chez une personne en bonne santé, il y a un message du cerveau qui passe par la moëlle épinière et qui active ensuite les moto-neurones qui activent les muscles. Et c'est quelque chose à quoi nous ne pensons même pas. Cela vient automatiquement,on peut parler et faire d'autres choses en marchant. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra réapprendre quand on le fera avec la stimulation. Ce n'est pas si naturel, mais cela devient de plus en plus naturel au fur et à mesure que l'on s'entraîne."