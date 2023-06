Médecine de guerre : immersion avec les soldats ukrainiens blessés au front

Dans l’arrière du bus, la scène est touchante. L’émotion d’une soldate tombée amoureuse sur le front. Son soldat, son homme, sa moitié doit être évacué. Lui aussi a marché sur une mine quelques heures plus tôt. Il n’a plus de jambe droite. Elle l’embrasse, le rassure… Et tente de se rassurer aussi car elle va désormais continuer le combat seule. Sans lui. Avec l’espoir de le revoir car l’incertitude de la guerre et des combats peut parfois en décider autrement.

Le bus ambulance peut reprendre la route vers un hôpital plus sécurisé à deux heures de là. Tatiana s’occupe d’un soldat plus âgé. Il est blessé à la main. Igor lui, tente de calmer un jeune homme, originaire de Kryvyï Rih "Cette perfusion va te soulager ! Mais ça peut prendre un peu de temps avant d’agir !" Les lumières se tamisent, les antidouleurs agissent et certains s’assoupissent et tentent de penser à autre chose que les épreuves qu’ils viennent de traverser.