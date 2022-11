Médecin, prof, influenceur… Les métiers de rêve de la génération alpha.

Si les membres de la génération alpha sont encore indécis quant à leur job de rêve, ils ont une idée très précise de ce qu’ils attendent du monde du travail. Plus d’un tiers des petits Américains affirment qu’ils souhaitent exercer un métier qui leur permet de venir en aide aux autres. Ils aspirent aussi à s’amuser dans leur vie professionnelle (28%) et à gagner beaucoup d’argent (10%).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, leur conscience écologique n’est pas (encore) très développée. Seuls 5% des Alphas veulent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique au travers de leur future activité professionnelle.

À l’heure où leurs parents aspirent à plus d’autonomie et de flexibilité au travail, les alphas ont les mêmes revendications. Ainsi, 73% d’entre eux aimeraient avoir la possibilité de faire du travail "hybride", tandis que 46% se rêvent en "digital nomads". La preuve que les alphas sont bien plus proches de leurs aînés qu’on ne le croit.