Médecin généraliste à 65 ans : "Si je prends ma pension demain, c’est le marasme pour mes patients !"

Pour Christian Gilliard comme pour une bonne partie de ses collègues âgés, c’est un enjeu pratiquement de devoir moral : "J’ai des patients qui m’ont fait confiance pendant 40 ans, est-ce que je peux mettre la clé sous le paillasson en sachant qu’ils vont peut-être être refusés par mes confrères et consœurs qui sont déjà débordés ? Vous savez… la continuité des soins, c’est très important chez nous… et moi j’ai des cas qui doivent être suivis régulièrement, je ne veux pas qu’ils se retrouvent sans solution demain".

Du coup, Christian Gilliard a décidé de devenir "maître de stage" afin de pouvoir former de jeunes médecins auprès de lui et espérer que l’un d’entre eux, l’une d’entre elles s’installe demain dans la région. Mais il précise : "Ce n’est pas forcément évident et pas nécessairement faisable par tous mes collègues… Il faut se former pour être maître de stage agréé, il faut transformer son cabinet… ce sont des investissements en temps et en argent".

Christian espère en tout cas pouvoir passer le témoin dans 4 ou 5 ans et d’ici là, il continuera à pratiquer en réduisant progressivement – du moins c’est ce qu’il espère – son temps de travail. "Mais aujourd’hui, il faudrait 10 bras et 10 têtes… parce qu’on est aux premières loges pour constater le mal-être de la société. Et en cela on sent que la charge est plus lourde aujourd’hui qu’il y a 20 ans".

Si vous voulez prendre le temps de comprendre les enjeux de cette pénurie de médecins, les raisons profondes et les solutions à apporter au phénomène, retrouvez l’intégralité de notre PODCAST sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.