"Médecin de campagne" : l’hommage de François Cluzet aux "héros oubliés"

Le docteur Werner (François Cluzet) parcourt sa région pour aller à la rencontre de ses patients, auxquels il est totalement dévoué. Un jour, un ami médecin lui annonce qu'il a une tumeur au cerveau, non opérable, et que les traitements vont être longs. Il lui conseille de se faire remplacer pour mettre toutes les chances de guérison de son côté. Sans le prévenir, il lui envoie même Nathalie Delezia (Marianne Denicourt), qui a été infirmière pendant dix ans avant de reprendre ses études de médecine. Mais Werner n'est pas prêt à confier son cabinet et encore moins à laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses patients…