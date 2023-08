Les Red Panthers disputaient leur deuxième finale lors de l'Euro de hockey. Après la défaite en 2017 face aux même Pays-Bas, elles se sont à nouveau inclinées par 3 buts à 1. Les Panthers finissent vice-championne d'Europe.

Le premier quart-temps commence très mal pour les Belges avec un premier but néerlandais après un peu plus d'une minute via Marijn Veen. Les Pays-Bas font le break quelques minutes plus tard. Les Red Panthers sont peu présentes et n'osent pas trop jouer. C'est 2-0 via Freeke Moes. La Belgique est dans les cordes. A 6 minutes de la fin du premier quart-temps le poteau sauve notre équipe.

Dans le deuxième quart-temps, la Belgique hérite enfin de pc, mais n'arrive pas à inscrire de but. Ce but arrive finalement à la 23e qu'Abi Raye qui redonne de l'espoir à toute la Belgique. L'espoir est de courte durée. Les Pays-Bas font 3-1 à quatre minutes de la pause via Joosje Burg. Il reste 30 minutes pour inverser la tendance.

Dans le 3e quart-temps, c'est le statu quo. Il reste 15 minutes aux Red Panthers pour tenter de revenir au score. Cette dernière période recommence avec un pc pour les Néerlandaises qui est bien défendu par la Belgique.

Les Red Panthers vont tout essayer, mais en vain. Le score est fixé à 3-1. Les Pays-Bas sont à nouveau championnes d'Europe. C'est leur 12e titre en 16 Euros. La Belgique doit se contenter de l'argent après le bronze en 2021. Plus tôt samedi, l'Allemagne, battue par les Red Panthers jeudi en demi-finale, a remporté le match pour la médaille de bronze en venant à bout de l'Angleterre (3-0).