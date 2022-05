Mécontentement, violences : les bourgmestres wallons ont le blues

Face à la pression et aux violences, le ras-le-bol : quatre bourgmestres sont venus ce mardi exprimer leur malaise au parlement wallon. Ils décrivent des citoyens de plus en plus mécontents et exigeants, qui n’hésitent pas à faire preuve de violence, verbale ou physique.

Parmi ces bourgmestres, Jean-Paul Bastin (Les Engagés), élu de Malmedy depuis dix ans. Lui aussi est venu ce mardi matin exprimer son "blues" devant le parlement. "On est de garde sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, rappelables, critiquables…", explique-t-il. Et les citoyens sont exigeants, impatients et souvent en décalage avec la réalité du terrain. Le bac à courrier de réclamations se remplit, et les insultes pleuvent sur les réseaux sociaux. "Tous les bourgmestres et tous les échevins qui le souhaitent devraient pouvoir suivre une formation en gestion de crise", propose Jean-Paul Bastin. En Wallonie, à mi-mandat, 30 bourgmestres et 137 échevins ont déjà jeté l’éponge.