"Méconnaissance" ou "stratégie politique" : la réaction du fondateur de MolenGeek aux propos de Conner Rousseau

Le jeune entrepreneur, par ailleurs administrateur chez Proximus, s’étonne des propos de Conner Rousseau : "Quand j’ai lu son interview, elle m’a juste démontré que Conner Rousseau ne connaissait pas Bruxelles […] pas Molenbeek, ne connaissait pas cette réalité à Molenbeek. Le fait de dire qu’il y a des cours qui se donnent en arabe… Chez les jeunes actuellement, c’est l’arabe qui se perd. Nos aînés se plaignent que nos jeunes ne parlent plus arabe parce qu’ils parlent de plus en plus français ou néerlandais." Et d’ajouter que de très bonnes écoles en néerlandais existent dans la commune et qu’une partie de la population est bilingue… Bref les propos de Conner Rousseau sont des "clichés" et des "biais".

Et d’enchaîner : "Il faudrait peut-être lui expliquer que la Belgique, ce n’est pas que la ville de Saint-Nicolas (sa ville de naissance où il est domicilié, ndlr). Bruxelles est la ville la plus diverse au monde après Dubaï. Ce n’est pas Saint-Nicolas".