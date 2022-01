Meat Loaf : les causes du décès sont connues

On a appris en cette fin de semaine la disparition du chanteur Meat Loaf à l’âge de 74 ans.

Jusqu’ici, on ne connaissait pas encore les raisons de son décès et c’est maintenant via le site TMZ qu’on en apprend un peu plus.

C’est son manager, Michael Greene, qui avait confirmé sa mort jeudi dans la nuit. D’autres sources ont confié à TMZ qu’il aurait dû assister à un dîner d’affaires un peu plus tôt cette semaine pour discuter d’un spectacle sur lequel il travaillait, I’d Do Anything For Love. Cette soirée aurait ensuite été annulée car Meat Loaf aurait été atteint du Covid et son état se serait aggravé assez rapidement.

Les sources du magazine TMZ ajoutent que l’artiste avait un avis assez tranché à propos du Covid, blaguant au sujet des CST en Australie il y a peu. On ne sait par contre pas s’il était vacciné ou non.

C’est via sa page Facebook qu’on a découvert vendredi matin la triste nouvelle de sa mort : "Nous sommes désolés de vous apprendre que l’incomparable Meat Loaf est décédé cette nuit aux côtés de sa femme Deborah".

"Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches l’ont accompagné au cours des dernières 24 heures. Son incroyable carrière s’est étalée sur 6 décennies au cours desquelles il a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et joué dans plus de 65 films, dont "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" et "Wayne’s World"."