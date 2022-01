Meat Loaf : la carrière étonnante d’un petit garçon surnommé "Meat" par son papa

Braver Than We Are : la dernière collaboration Meat Loaf/Jim Steinman

C’est en 2016 que sort Braver Than We Are, la dernière collaboration entre Meat Loaf et Jim Steinman et le douzième et dernier album du chanteur.

Pour ce dernier projet musical, le duo a l’occasion de travailler à nouveau avec les chanteuses Karla DeVito et Ellen Foley qui étaient présentes sur le premier volet de Bat Out of Hell ou encore de collaborer avec Stephen Stills sur un titre.

Jusqu’à la fin de sa vie, Meat Loaf ne cessera de se produire sur scène, si sa voix n’était plus celle de ses débuts, il a toujours réussi à l’adapter et à proposer des shows de qualité.

Cette voix, ce grand sens de la théâtralité, ce goût aussi pour le kitsch et l’autodérision continue aujourd’hui d’influencer de nombreux musiciens de la scène rock et metal.