Meat Loaf grand adepte de Foot et de Fantasy Baseball League !

Michael Lee Aday, je devrais dire Marvin Lee Aday, c’est son nom de naissance qu’il changera en 1984 pour se faire appeler Michael. Michael est un grand fan de foot US et fera partie de l’équipe de sa High School tout au long de sa scolarité, ce qui est plutôt pas mal quand on sait ce que ça représente aux States. Et c’est de là que, selon la légende, que vient son surnom, qui deviendra son nom de scène : Meat Loaf !

Son coach lui aurait lancé, alors qu’il lui marchait sur le pied : "Get off my foot, you meat loaf ! You’re gonna cripple me !". Il fonde son premier groupe en 1968. Grâce à sa voix puissante, il se fait vite remarquer et fait les premières parties de Van Morrison, des WHo ou encore de Grateful Dead. Cinq ans plus tard, on le retrouve à Broadway dans la création originale du Rocky Horror Picture Show et il sera à l’affiche du film qui en sera tiré. Son premier album "Bat Out Of Hell'' sort en 1977 et sa carrière oscillera entre gros tubes, gros flops et de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision…