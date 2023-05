Meadow Walker, fille de Paul Walker, joue dans le nouveau Fast & Furious

La fille de Paul Walker, Meadow, a grandi en voyant son père tourner les différents volets de Fast and Furious. Dix ans après sa mort, elle a décidé de lui rendre hommage en rejoignant le casting du prochain film.

Meadow Walker a partagé la nouvelle dans un post Instagram, comme le révèle le magazine Deadline. On voit une photo floue d’elle sur le tournage de Fast & Furious X.

"Un aperçu de mon caméo dans Fast X. Le premier fast est sorti quand j’avais à peine un an ! J’ai grandi sur le tournage, à regarder mon père, Vin, Jordana, Michelle, Chris et d’autres sur les caméras. Grâce à mon père, je suis née dans la famille Fast. Je n’arrive pas à croire que maintenant j’ai la chance de participer au film moi aussi, avec ceux qui ont toujours été là et qui m’ont vu grandir", a-t-elle écrit en légende.

Elle a ensuite remercié Louis Le Terrier, réalisateur du 10e volet mais également du 11e. Elle a aussi dédié un passage à Brandon Birtell, producteur du 7e Fast et surtout meilleur ami de Paul Walker. "Merci à @louisleterrierpro pour ta gentillesse, ta patience et ton soutien. J’ai l’impression que tu fais partie de la famille depuis qu’on a commencé, je suis contente que ce soit seulement le début. Dédicace au meilleur ami de mon père qui est maintenant mon meilleur ami @bbirtell, tout cela n’aurait pas été possible sans toi. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir honorer l’héritage de mon père et de partager ça avec lui pour toujours, je vous aime tous très fort".

Certaines stars de la franchise ont commenté sa publication. "Il était si fier de toi ! Je suis sûr qu’il sourit maintenant !", a écrit Scott Eastwood, fils de Clint Eastwood, présent dans le 8e Fast. Vin Diesel a mis un émoji avec les mains en prière. Des personnes ayant travaillé avec Paul Walker l’ont également félicitée, comme c’est le cas de @fifi_fotos : "J’ai travaillé sur Fast 6 avec ton père et c’était un vrai gentleman – si poli, gentil et généreux. Le plus charmant à son sujet est qu’il était clair pour tout le monde que tu étais tout son monde. Félicitations d’avoir rejoint la famille Fast X".

Fast and Furious X sortira le 17 mai dans les salles de cinéma belges.