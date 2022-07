Me Thierry Afschrift devient Typhanie : "Je me suis rendu compte qu’il n’était pas trop tard pour faire ce choix"

Ne dites plus Thierry, mais "Typhanie" Afschrift. L’avocate fiscaliste nous explique sa transition. Personnage médiatique, elle a décidé d’expliquer et de médiatiser son cheminement personnel.

"Il me semble qu’il faut expliquer ce genre de démarche, ce n’est pas courant", raconte l’avocate fiscaliste au micro de Thomas Gadisseux, "C’est un processus de toute une vie. Quand j’étais jeune, on ne pensait pas à être transgenre, car ça n’existait pas. Depuis, il y a une grande évolution au niveau scientifique et de la population dans l’admission de ce genre de situation."

Marié avec 4 enfants, c’est à l’âge de 65 ans que Thierry Afschrift décide de devenir Typhanie. "Il faut une longue démarche personnelle, la plus difficile à convaincre, c’est moi." "Le déclic c’est, non seulement d’avoir conscience, mais aussi de vivre en tant que femme. Ça m’a demandé l’aide d’une excellente psychologue qui m’a montré certains chemins. Je me suis rendu compte qu’il n’était pas trop tard pour faire ce choix."

Selon Typhanie, ce processus est "irrésistible" : "Franchement, ça s’impose. Il aurait été impossible de refaire marche arrière. Je n’ai jamais senti quelque chose d’aussi irrésistible. Je n’ai jamais eu l’impression d’être un homme dans mes rêves."

Nombreux messages de soutien

Après son "coming out", elle a également reçu plus d’un millier de messages de soutien. Son changement de genre a été bien accueilli dans la famille : "J’ai été merveilleusement surprise par la réaction de mes grands enfants, ils m’ont soutenu tout de suite et à fond, ce sont mes meilleurs supporters."

Typhanie Afschrift est convaincue de son choix, mais laisse la place aux doutes : "Quelqu’un qui ne doute pas, c’est quelqu’un qui ne réfléchit pas. Parfois, j’ai un petit vertige en me disant tout cela arrive parce que j’ai fait un choix personnel, qui a un sens au niveau sociétal."

Avant de conclure : "Je suis une femme, je n’ai pas l’intention de me présenter indéfiniment comme femme transgenre. Je tiens à le communiquer aujourd’hui pour expliquer comment je suis passé d’un homme à une femme, mais je me sens uniquement comme femme."