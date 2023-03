Me, Myself & I, un focus autobiographique autour des paroles de femmes

Du 9 au 31 mars, découvrez la 3e édition du Focus autobiographique Me, Myself & I consacré cette année aux Paroles de Femmes.

En lien avec la Journée internationale des Droits des Femmes, le Théâtre de L’Ancre questionnera en effet la place des femmes dans l’art et la société à travers 3 spectacles et des activités participatives de création et de réflexion.

LES SPECTACLES

Trois autrices, metteuses en scène et actrices nous feront part de leur parcours de vie en tant que femmes avec trois pièces inspirées de leur vécu.

Du 15 au 17 mars, dans ALZHEIMER PROJECT, Angèle Baux Godard nous entraînera dans une enquête un peu farfelue pour essayer de comprendre la maladie de sa grand-mère. Une pièce poétique et touchante sur la transmission intergénérationnelle entre femmes.

Les 21 et 22 mars, Sylvie Landuyt interrogera la question du genre, la masculinité toxique et le rôle de l’éducation dans WOW (ÇA SUFFIT !), un spectacle musical rock’n’roll et exutoire.

Quant à Camille Husson, nous naviguerons dans ses souvenirs, de sa découverte du désir à ses premières expériences sensuelles, en passant par son exploration débridée de la sexualité. Du 23 au 25 mars, SEXPLAY – nos panthères nos joyaux risque bien de nous faire revoir nos stéréotypes, de libérer la parole et de bousculer notre regard sur la sexualité au féminin !

LES ACTIVITÉS

En résonance au focus, une série d’activités seront proposées en collaboration notamment avec la Plateforme Femmes de Mars à Charleroi :

une table ronde sur la place des femmes dans l’art suivie de lectures citoyennes et d’un concert,

un workshop intergénérationnel axé sur les liens avec ses grands-parents,

des workshops pour faire émerger les paroles de femmes et les aider à les porter sur scène lors d’une représentation,

une création de fanzine autour d’un spectacle et d’une expo,

et une rencontre/discussion sur le mythe de la rivalité féminine…

Découvrez le programme complet : www.ancre.be

FOCUS ME MYSELF & I

Du 9 au 31 mars

A L’Ancre – Théâtre Royal et chez ses partenaires

122, rue de Montigny – 6000 Charleroi

Réservations : info@ancre.be – 071/314 079