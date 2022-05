McLaren s'offre le Mercedes-EQ Formula E Team et débutera en Formule E en 2023

Le groupe McLaren a officialisé ce samedi matin son arrivée en Formule E par le biais du rachat de l'équipe Mercedes-EQ Formula E Team, Championne du Monde en titre. Mercedes avait annoncé depuis plusieurs mois que cette saison 8 du Championnat du Monde de Formule E serait sa dernière dans la discipline.

McLaren, déjà présent en Formule 1, en IndyCar, en Extreme E et en e-sport, envisageait depuis janvier 2021 de rejoindre la Formule E en 2023, qui marquera l'apparition en piste de la Gen3, une monoplace plus légère, plus puissante et plus rapide.

Ian James, le Team Principal de Mercedes-Eq Formula E Team, rejoindra lui aussi l'aventure McLaren en Formule E. Les noms deux futurs pilotes de l'équipe n'ont pas encore été annoncés. Cette saison, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries sont les pilotes Mercedes en Formule E. Ils disputeront ce week-end les deux E-Prix de Berlin.