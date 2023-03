McFly et Carlito, fatigués des vidéos surproduites, annoncent qu'ils ont besoin d'une pause

Les Youtubeurs McFly et Carlito annoncent une pause de vidéos.

Tous les dimanches matins à 10h, David et Raphaël, de leurs vrais noms, offrent une dose de rire et de bonne humeur avec une vidéo au concept recherché et des invités de marque (Emmanuel Macron, Omar Sy, Natoo, Julien Doré, Tom Holland, Will Smith...)

Ce rythme effréné a eu raison d'eux et McFly annonce sur Instagram "On a décidé de faire une pause des vidéos YouTube". Il dénonce "la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts" devenue la norme.

McFly fait également référence à son équipier Carlito: "Ajoutez à ceci la naissance du 3ème enfant de Raphaël & Érika, cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se re-inventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement". Carlito a également évoqué dans son dernier post des complications avec son bébé et un burn-out.