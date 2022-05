McDonald’s s’offre un nouveau packaging signé… Kanye West !

Kanye West a depuis longtemps un pied dans la musique et l’autre dans la mode. Après avoir collaboré avec de grandes maisons de luxe comme Vuitton, créé son label Yeezy, le voilà qui imagine l’emballage des burgers de McDo en collaboration avec le designer industriel japonais Naoto Fukasawa (designer chez Muji).

Le rappeur a montré sur Instagram la fameuse boîte désignée par ses soins. La forme carrée et le logo de la chaîne de fast-food sont toujours bien présents mais passé à la sauce Kanye, l’emballage est à l’image des créations de l’artiste : sobre et minimaliste. Les couleurs vives habituelles ont disparu et seuls apparaissent les ingrédients d’un hamburger à l’avant de la boîte.

Et à en croire la dernière story de Ye, la collab se poursuivrait avec un autre emballage puisqu’il a écrit : "La semaine prochaine, ce sont les frites", en référence à sa chanson Gold Digger dans laquelle il rappait : "This week he moppin' floors, next week it’s the fries." ("Cette semaine, il passe la serpillière, la semaine prochaine, ce sera les frites").