McDo peut être le traiteur de votre mariage...

McDonald's organise bien des anniversaires pour les enfants, pourquoi ne pourrait-il pas régaler les invités de votre réception de mariage ? Des nuggets et des burgers au poulet, voilà ce que propose désormais le géant de la restauration rapide aux couples économes qui organisent leur union.

Nous sommes en juillet et la saison des mariages bat son plein ! Alors que de nombreux tourtereaux vérifient s'ils ont réellement fait le bon choix en choisissant le traiteur qui régalera les convives lors du cocktail et du dîner, dans la presse anglo-saxonne, on s'enthousiasme pour le lancement d'une autre option nourrissante à laquelle ils n'auraient sans doute pas pensé...