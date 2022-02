MC Solaar, Yseult, Zaho, Axel Bauer : découvrez les co-coachs de la saison 10 de The Voice Belgique

Pour les coachings de cette nouvelle épreuve cruciale, Christophe Willem a décidé de faire appel à Yseult. Si le coach a été révélé dans la Nouvelle Star en 2006, son invitée à également participer à la même émission en 2013. Auteure-compositrice-interprète, Yseult est une artiste avec une voix, singulière et brute. Ses titres bouleversants aux textes forts comme "Corps" ou "Bad Boy" lui ont permis d’être une des figures majeures de la nouvelle scène francophone. Récompensée aux Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation Féminine, cette artiste enchaîne les succès et prouve que la chanson française a encore un bel avenir. Après avoir écrit des titres pour The Black Eyed Peas, Jenifer ou encore Chimène Badi, ancienne coach de The Voice Belgique, Yseult a le don de bien s’entourer comme en témoigne sa dernière collaboration "Pause X Kiss" avec Eddy de Pretto. Dans The Voice, c’est avec Christophe Willem qu’elle s’associe pour former un duo d’artistes sensibles et perfectionnistes pour prodiguer de précieux conseils aux candidats.