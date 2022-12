MC Solaar symphonique à la Philharmonie de Paris : une classe intacte

À l’occasion de la réédition de ses trois albums Qui sème le vent récolte le tempo (1991), Prose combat (1994) et Paradisiaque (1997), le pianiste, compositeur et producteur Issam Krimi a proposé à MC Solaar de fêter l’événement en grand, avec le New Big Band Project, ensemble composé de l’Orchestre national d’Île-de-France et du groupe de jazz The Ice Kream.

C’est en grande partie grâce à MC Solaar que le rap français a gagné ses lettres de noblesse. Beauté des mots, flow imparable, nouvelles sonorités… les morceaux du rappeur ont marqué leur époque et continuent d’influencer les nouvelles générations.

Avec une classe intacte, MC Solaar fait mouche avec d’emballantes versions jazzy de ses titres emblématiques (Bouge de là, Caroline, Nouveau western…), emportant les fans nostalgiques comme les novices.