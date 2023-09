MC Solaar enflamme la Grand-Place de Bruxelles lors du "Grand Rendez-vous de la FWB"

En deuxième partie de soirée, MC Solaar est revenu sur scène pour offrir un medley de ses plus grands succès. Il nous a offert un véritable voyage temporel avec des titres tels que " Victime de la mode ", " Le bien, Le mal ", " Paradisiaque " ou encore " All in my grill ", son célèbre tube en duo avec Missy Elliot.



Sa performance a rappelé au public pourquoi il est considéré comme l’un des pionniers du hip-hop français. Au fil des années, ce virtuose de la langue de Molière a su garder sa capacité à faire passer des messages forts à travers sa musique. MC Solaar a prouvé qu’il était toujours au sommet de son art en offrant des prestations mémorables au public de la Grand-Place de Bruxelles.