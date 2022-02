MC Solaar, co-coach dans The Voice Belgique : "J’aime le travail de Typh Barrow, c’était logique que je vienne coacher"

Pour mettre les talents dans les meilleures dispositions afin de se sublimer aux KO, les quatre coachs de The Voice Belgique ont fait appel à la crème des co-coachs. Typh Barrow s’est ainsi entourée de MC Solaar, figure de proue du rap français.

"C’est un artiste que j’adore et que j’admire depuis longtemps. Il est pour moi un des précurseurs du rap français et surtout un poète qui a traversé toutes les générations. Quand on m’a proposé d’inviter un coach pour les 10 ans de The Voice, j’ai estimé qu’il fallait frapper fort. J’ai eu envie de l’inviter et j’étais très honorée qu’il accepte l’invitation" se réjouit la chanteuse belge de 34 ans.

Admiration réciproque pour le principal intéressé, qui n’a pas hésité longtemps à intégrer l’aventure The Voice Belgique : "On fait à peu près la même chose, on est tous des chanteurs. On a une expérience par la scène et les différents aspects qu’il peut y avoir. J’ai répondu 'bien sûr'. En plus j’aime son travail, c’était logique que je vienne faire cette découverte".