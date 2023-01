MBZ, l'homme fort des Emirats arabes unis

Malgré ce soutien aux régimes les plus autoritaires et les plus répressifs de la région, les pays occidentaux - la France et les États-Unis en tête - ferment les yeux. Car les Émirats se révèlent pour l’instant un allié indispensable dans leur lutte contre les mouvements islamistes et terroristes qui se multiplient au Moyen-Orient. Les bases aériennes et navales d’Abu Dhabi servent en effet de plaque tournante aux flottes occidentales dans leurs opérations en Irak et en Syrie