Mbo Mpenza, ancien footballeur belge et consultant, parrain de la catégorie "Sport"

Mbo Menza est une légende du football belge. Diable rouge à 56 reprises, il a évolué à Mouscron, au Standard, à Anderlecht ou encore à Lisbonne et en Grèce. Aujourd’hui, Mbo a rémisé les crampons, quoique… Notre parrain organise chaque année le Mbo Mpenza Challenge, qui promeut les valeurs du sport et entend lutter contre toute forme de discrimination et d’exclusion.

Le Mbo Mpenza Challenge veut sensibiliser le plus tôt possible les jeunes au problème de toute forme de discrimination mais également contribuer à l’éducation des jeunes grâce au sport.

Les challenges sont organisés pour divertir les enfants mais surtout pour créer un esprit d’équipe en levant les barrières de la différence.

Plus que jamais, Mbo souhaite contribuer à l’émergence d’une société plus équitable, plus respectueuse de la différence.

