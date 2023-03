Mbaye Leye et Zulte-Waregem, c'est fini

Les mauvais résultats auront eu raison de lui. Sur la sellette depuis quelques semaines, Mbaye Leye a finalement été remercié par Zulte-Waregem. L'ancien coach du Standard paie sans doute la situation sportive cataclysmique d'un club englué dans la zone rouge (17e position) et incapable d'enquiller les résultats positifs depuis quelques temps.

La preuve, le Essevee vient d'être humilié à domicile contre Gand (2-6), quelques jours après avoir subi une frustrante défaite à Louvain (4-2). 10 buts encaissés en deux matches, une série de 8 matches sans victoire en championnat, bref un cocktail d'ingrédient qui coûte finalement la place du Sénégalais.

Arrivé en juillet 2022, il prend donc (déjà) la porte et confirme une chose : la position d'entraîneur en Pro League est de plus en plus instable. Notons qu'il est provisoirement remplacé par Frederik d'Hollander, qui sera lui-même épaulé par Davy De Fauw, ancien de la maison waregemoise.