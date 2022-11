Mbaye Leye a-t-il raison de dire qu’il n’y avait pas penalty ? Les consultants de la Tribune réagissent

Pourtant, pour Nordin Jbari, ancien attaquant, il y a bel et bien penalty comme il l’a expliqué ce lundi dans La Tribune : "Il y a penalty, le gardien sort très mal et il peut casser le genou du joueur. Mais il faut aussi dire que Leye est dans l’émotion et je ne risque pas de me faire virer de Zulte. Mais il explique que l’attaquant laisse traîner la jambe. On a été attaquant quand il n’y avait pas le VAR et on faisait ça. C’était négatif peut-être, mais c’était une qualité d’attaquant. Et là malheureusement, son gardien sort mal."

Pour Philippe Albert, Leye a sans doute parlé de la sorte pour ne pas remettre la contre-performance sur le dos de ses joueurs : "Pour expliquer la défaite, c’est plus facile de tirer sur l’arbitre que de mettre ses joueurs en face de leurs responsabilités. Fadera et Gano ont manqué de réalisme et la victoire se joue là. Puis Bostyn commet une erreur. Si Zulte Waregem avait ouvert la marque, la physionomie aurait été différente."