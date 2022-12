Mbappé VS Messi : les stats d’un duel pour la victoire finale

Si les deux joueurs sont en tête du classement des meilleurs buteurs dans ce mondial, Opta, le site de statistique a été un cran plus loin en analysant les performances sur les deux dernières Coupe du monde. Excepté la victoire finale, les deux joueurs sont au coude à coude.

Avec 6 buts et 5 assists, Messi est impliqué dans 11 buts en deux tournois. L’Argentin s’est également procuré 28 chances de but et compte 38 dribbles.

Mbappé a du répondant. Le Français est aussi impliqué dans 11 buts, avec 9 réalisations et deux assists. S’il se crée moins de chance de but (23), le joueur du PSG dribble beaucoup plus (53). Et compte surtout une coupe du monde que n’a pas Messi.