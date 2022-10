Mbappé voudrait quitter le PSG en janvier, retour d’une saga interminable et fatigante

Alors oui, Kylian Mbappé n’a peut-être pas obtenu les garanties qu’il a reçues au moment de prolonger. A-t-il obtenu trop de pouvoir à Paris ? On peut se poser la question mais voir un joueur aussi important prendre des responsabilités au-delà du sportif n’est pas nouveau. Même si on peut considérer cela comme malsain, des joueurs cadres ont souvent usé d’influence pour donner leur avis (ou leur imposer c’est selon) quand le club n’allait pas dans la bonne direction.

Malgré cela, il faut tout de même dire que la situation est fatigante, voire exaspérante. Durant de nombreux mois, son avenir était LE sujet qui alimentait la planète foot, jusqu’à l’overdose. Le Français avait bien entendu le loisir et la liberté de prendre son temps pour choisir mais cela en a fatigué plus d’un.

Désormais, alors que certains pensaient enfin le PSG reparti sur des bases plus saines avec des joueurs en forme et une restructuration de l’organigramme, tout s’effondre, encore. Tous les médias français ont confirmé les intentions de départ du joueur dès janvier après l’information sortie par Marca. Que ce soit la vérité ou pas, cette information va drainer toute l’attention médiatique de l’Hexagone (et même d’Espagne) alors que d’autres éléments, sportifs cette fois, devraient être au centre des débats. Après la rencontre du PSG face à Benfica en Ligue des champions ce mardi, les questions qui intéresseront le plus les journalistes concerneront sans doute plus l’avenir de l’attaquant français que les performances du club. Regrettable situation…

Jusqu’au Mondial, tous les regards seront braqués sur lui, sur ses moindres faits et gestes, oubliant tout le reste, le plus important même : le terrain. D’autant que cela va durer un bon bout de temps. Si on peut espérer légitimement, même si rien n’est sûr, que la Coupe du monde nous offre un répit concernant cette histoire interminable, il est certain qu’elle durera, au moins, jusqu’à l’été prochain. D’autant que le PSG ne serait pas du tout vendeur, ce qui n’a évidemment rien d’étonnant.

Le joueur a peut-être fait une erreur en prolongeant dans sa ville natale alors qu’il avait l’opportunité de signer facilement ailleurs puisqu’il n’avait plus de contrat, mais le "mal" est fait. En laissant fuiter ce genre d’informations ou en exprimant son relatif mal-être, Kylian Mbappé sait très bien ce qu’il fait. Il a décidé, encore une fois, de détourner l’attention médiatique sur lui et de faire pression sur sa direction. Pour quitter le club, c’est peut-être nécessaire quand on sait comment le PSG gère le cas des joueurs désireux de partir alors qu’il ne veut pas (demandez à Adrien Rabiot ou à Marco Verratti) mais son image en prendra encore un coup. Et surtout, il va agacer des milliers de fans, du PSG, du Real ou d’ailleurs, qui en ont marre de voir le nom de l’attaquant français au centre de toutes les rumeurs, en sachant pertinemment que l’affaire va durer, encore, et encore, et encore. Un jour sans fin, le remake, en quelque sorte.