Mbappé râle sur sa position de pivot au PSG

Paris Saint-Germain a été contraint au nul en déplacement à Reims. Pour la première fois cette saison, les Parisiens sont restés muets devant les cages. Une statistique peu flatteuse qui met en lumière un malaise qui persiste depuis plusieurs semaines. Mbappé ne s’épanouit pas sur l’échiquier des champions de France en titre.

L’attaquant n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner sur sa page Instagram. Dans une story publiée après le match, le joueur a mentionné un hashtag "pivotgang". Faisant ainsi écho à un rôle qu’il n’affectionne pas. Contraint de rester haut comme point d’appui, l’ailier de formation ne parvient pas à faire parler sa vitesse et sa technique. Si les statistiques de Mbappé cette saison sont plutôt bonnes, il n’en finit plus de traîner son spleen. Une situation qui devra vite être contrôlée au risque de voir l’impact de son trio avec Lionel Messi et Neymar diminuer. Et quand on sait que le PSG court plus que jamais après un titre en Ligue des Champions, la bonne forme (et entente) du trident offensif sera primordiale.