Mbappé moins bon ? Pas de souci pour Deschamps, il y a Antoine Griezmann

Si Antoine est leader dans cette coupe du monde des assists distribué (avec Bruno Fernandes et Harry Kane), il est aussi premier de classe pour les passes clés et les occasions créées de tous les joueurs de cette Coupe du monde.

Et puis, Griezmann est également capable de multiplier les efforts. Pour celui qui disputait son 72e matches de suite avec l’équipe de France, il est le deuxième français à avoir le plus couru face à l’Angleterre (11,34 km, 40 mètres de moins que Tchouameni), mais aussi le joueur qui a effectué le plus de courses à haute intensité (156 à égalité avec Tchouameni) Seul Jude Bellingham a fait plus dans la rencontre avec 167.

Avec un Griezmann au sommet, un Mbappé qui tentera de faire mieux que face à l'Angleterre et un Giroud buteur, la France de Didier Deschamps viendra avec des arguments pour tenter de faire comme le Brésil en 1998, quand la Seleção avait réussi à se qualifier pour la finale après avoir remporté la Coupe du monde 1994.

La France pourra-t-elle défendre son titre de 2018? Réponse mercredi soir.