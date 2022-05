"Mbappé ? Maintenant, on doit préparer la finale", tranche Ancelotti

Trois jours après l'échec du recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid a désormais "autre chose à penser", a estimé mardi son entraîneur Carlo Ancelotti, désormais focalisé sur une alléchante finale "à préparer" samedi à Saint-Denis contre Liverpool en Ligue des champions (21h00).

Au début d'une conférence de presse qui a duré 45 minutes et ponctuée de près de trente questions, Ancelotti a esquivé toute allusion à la déception du club madrilène, qui n'a pas réussi à attirer Mbappé, finalement convaincu par le Paris SG de prolonger son contrat jusqu'en 2025.

"On ne parle jamais des joueurs qui n'évoluent pas au Real Madrid. Mais on respecte sa décision, on respecte les autres clubs, on respecte tout le monde. Maintenant, il est assez évident qu'on a autre chose à penser: on doit bien préparer notre finale", a coupé le débonnaire entraîneur italien.

"Je comprends votre métier, mais je ne vais parler que des joueurs qui évoluent au Real", a répété Ancelotti à la deuxième question sur le cas Mbappé.