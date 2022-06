Mbappe, Macron, Qatar : un Florentino Perez amer règle ses comptes

Elle était attendue et elle n’a pas déçu. La première communication officielle de Florentino Perez après l’échec de la signature de Kylian Mbappé s’est déroulée hier. Et le Président du Real Madrid n’a pas été par 4 chemins, n’épargnant ni Kylian Mbappé, ni le président français Emmanuel Macron.

"Son rêve était de jouer au Real Madrid, on a voulu le faire en août dernier mais ils ne l’ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu’il voulait jouer au Real Madrid, et quinze jours avant, la situation a changé. D’un côté, à cause de la pression politique et de l’autre de la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qui était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils nous ont dit qu’il avait changé. Et ça ne sert à rien de s’épancher dessus. . Il n’a pas voulu assister à un acte de sponsoring avec sa sélection, moi ça m’a choqué, le foot est un sport collectif, personne ne peut être différent. Et une série de choses aussi, qu’on lui avait proposé d’être le leader de la gestion du club…" a déclaré Florentino Perez dans l’émission El Chiringuito de Jugones concernant Kylian Mbappé.