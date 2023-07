Mbappé, défense, communication, mercato et déstarification : les 5 défis de Luis Enrique au PSG

Amorcée l’an dernier après la conférence de presse de son président, la métamorphose du noyau du club devrait se poursuivre pour le PSG. "On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes" avait lancé Nasser al-Khelaïfi fin juin 2022. La politique devrait se poursuivre cette année. Et Luis Enrique devrait se coller sans trop de problèmes à l’exercice.

Souvent laissés sur le carreau par les anciens entraîneurs du PSG, les jeunes du centre de formation du club pourront sans hésitation bénéficier d’un œil très attentif du coach espagnol. Pour lui l’âge n’a pas d’importance. Il l’avait déjà montré lors de son passage au Barça. "Le PSG a un centre de formation et a beaucoup investi. Ils ont beaucoup de chance ces jeunes joueurs. Moi je suis un entraîneur qui fait beaucoup confiance aux jeunes joueurs, et donc dans le quotidien je veux qu’ils s’engagent avec nous. Je les invite à avoir une ambition démesurée car j’adore ça et parce que j’aime leur donner leur chance."

Un message que devront prendre à la lettre les Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni ou encore Ismaël Gharbi, qui sont à la porte de l’équipe première. Une politique qui ne pourra que bénéficier au club, qui a trop vu ses pépites exploser en dehors de ses murs.