Mbappé, Courtois, Lampard : le monde du football rend un vibrant hommage au magicien Eden Hazard

Last but not least, le Real Madrid a lui aussi communiqué en rappelant... le nombre de titres du Brainois sous le maillot merengue: "Le Real Madrid C.F. souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur arrivé dans notre club en 2019 et qui, au cours des quatre saisons où il a appartenu à notre équipe, a remporté 8 titres. : 1 Coupe d'Europe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d'Europe, 2 Ligues, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d'Espagne. Le Real Madrid souhaite à Eden Hazard et à sa famille le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie."