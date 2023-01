Mbappé, Balotelli, talonnade, coup du scorpion ou but zlatanesque : découvrez les candidats au prix Puskas 2022

La FIFA a dévoilé la liste des candidats au prix Puskas 2022. Et comme tous les ans, il y a du lourd. Traditionnelle frappe de loin, volée splendide, coup de génie, inspirations géniales, chevauchée fantastique, la palette des buts est passée en revue.



Pour ne rien gâcher beaucoup de ces réalisations ont été marquées dans des grands matches comme la volée de Mbappé en finale de la Coupe du monde, la patate d’Amadine Henry en finale de la Ligue des Champions ou la talonnade d’Alissa Russo en demi-finale de l’Euro.



La FIFA vous propose de voter pour élire le plus beau but de l’année écoulée. En attendant, faites-vous plaisir et découvrez ou revisionnez ces goals.