Mbappé après avoir enrhumé le Real Madrid : "J'ai dit que j'allais me donner à fond, il fallait le montrer par des actes"

Kylian Mbappé a couronné son excellente prestation face au Real Madrid par un superbe but à la 94e minute pour permettre au Paris Saint-Germain d'empocher la manche aller du huitième de finale de Ligue des Champions qui l'opposait aux Madrilènes.

"On voulait être prêts pour ces grandes soirées européennes, ce sont des matches que tout le monde veut jouer, on rêve de ce genre de matches", a déclaré Mbappé au micro de Canal+ après la rencontre avant de décrire son but.

"Je suis en confiance, Neymar a le ballon, il a deux joueurs sur lui, je fais un déplacement et je me démarque. Ensuite c'est du un contre deux, je rentre dans la surface et l'attaquant est maître. Les défenseurs reculent et je décide d'où je veux aller. Et ensuite j'arrive à la placer entre les jambes de Courtois."

Cité avec insistance du côté du Real Madrid l'été prochain alors qu'il sera en fin de contrat avec le PSG en juin, Mbappé a tenu à prouver qu'il était concentré sur le moment présent.

"C'est facile de faire abstraction du contexte (autour des rumeurs de transferts, NDLR), il faut jouer au football. Je pense qu'on pose beaucoup trop de questions, on dit beaucoup trop de choses. La vérité, c'est qu'on parle quand même du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, deux grands clubs, j'ai dit que j'allais me donner à fond, il fallait le montrer par des actes. Je l'ai montré une première fois ce soir et il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu."

"Il faudra gagner au match retour, déjà pour nous, on est des compétiteurs, ce n'est pas digne du Paris Saint-Germain d'aller là-bas pour ne pas perdre", a-t-il ajouté avant de conclure : "Maintenant il faudra bien analyser le match parce que je pense qu'ils vont jouer autrement et ce sera un contexte complètement différent. Mais il faudra d'abord se préparer au déplacement à Nantes et c'est en enchaînant les bonnes performances qu'on sera prêts pour ce genre d'échéances."