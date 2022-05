Mazzu sur son avenir à l’Union : "J’espère que le futur sera rapidement bouclé avant de prendre mes congés"

Un public de l’Union qui aura conquis le cœur des supporters en Belgique en chantant à domicile comme en déplacement : "Nous voulons absolument remercier le public pour leur soutien et d’avoir fait la fête dans tous les matches. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Fête ou pas fête après le match, je serai très fier d’être au milieu de ce groupe-là."

Sur les rumeurs autour de son futur, Felice Mazzu espère une issue rapide pour partir l’esprit tranquille en vacances : "Les rumeurs seront toujours là, surtout dans le milieu du foot et durant les périodes de mercato. Les rumeurs, on va les laisser de côté. Après le match de dimanche, on aura bien évidemment des discussions pour avancer sur le futur. J’espère que ce sera rapidement bouclé parce que tout le monde a besoin de se vider la tête et de prendre des congés."

Il nous reste à leur souhaiter de bonnes vacances afin de repartir éventuellement dans la course au titre la saison prochaine.