Mazzu se rapproche d’Anderlecht, Geraerts pressenti pour le remplacer à l’Union

C’était dans l’air : Felice Mazzu devrait bien quitter l’Union saint-gilloise pour rejoindre le Sporting d’Anderlecht.

Anderlecht n’a pas traîné. Après l’annonce du départ de Vincent Kompany ce mercredi, la direction des Mauves a vite rebondi et se rapproche d’un gros coup qui sera entériné dans les prochaines heures avec l’arrivée de l’entraîneur de l’année.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Union terminée à la seconde place en venant de D1B, Felice Mazzu avait comme objectif premier de prolonger à l’Union. Cependant, il semblerait que la direction ait trop traîné pour lui proposer une prolongation d’un contrat revalorisé alors que le club avait été en tête depuis de nombreux mois. Un peu déçu de ne pas avoir été contacté plus tôt par sa direction pour prolonger son aventure au Parc Duden, au vu de ce contexte-là et des différentes informations sorties dans la presse, il semblerait que les conditions n’étaient plus réunies pour une prolongation de l’aventure en jaune et bleu.

Puisque la proposition de prolongation a traîné, d’autres offres sont arrivées dont celle concrète et très intéressante du Sporting d’Anderlecht qui, malgré d’autres offres, sera celle choisie par Felice Mazzu comme prochaine destination. L’officialisation devrait avoir lieu dès ce dimanche.

Le club le plus titré du Royaume aurait, selon nos informations, accepté d’emmener une partie du staff de Mazzu avec lui et n’aurait plus qu’à trouver un accord financier avec l’Union puisque le Carolo y est toujours sous contrat indéterminé. Cela ne devrait pas être un problème.

Alors que l’officialisation de ce départ devrait intervenir ce dimanche, l’Union a anticipé le futur départ de son entraîneur et a fait une proposition à Karel Geraerts, actuel adjoint de Mazzu. L’ancien joueur de Bruges ne devrait donc pas suivre son mentor à Anderlecht pour vivre sa première expérience comme entraîneur principal.