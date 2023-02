Mazzu s'explique sur ses choix après la victoire contre Seraing : "Quand ça va moins bien, il faut garder tous les joueurs concernés"

Le Sporting de Charleroi a profité de la réception de Seraing (3-0) samedi soir pour renouer avec le succès en Pro League. Une victoire tranquille qui permet aux Zèbres de revenir à quatre points du Cercle Bruges, huitième.

"On a gardé le zéro derrière et marqué trois buts", s’est réjoui Felice Mazzu au micro de Vincent Langendries après la rencontre. "Mais on n’a pas toujours été constant. Dans les 20 dernières minutes de la première période, on n’a pas joué comme on le voulait. On a perdu des bêtes ballons et on leur a donné une situation de but, qui a été annulé pour un hors-jeu. Mais dans l’ensemble, on a été plus régulier que précédemment".

Par rapport au partage face à Malines la semaine dernière (2-2), l'entraîneur carolo a opéré plusieurs changements (4) dans son onze de base : "J’ai dû faire des choix après notre 1ère mi-temps à Malines. Dans un noyau, quand ça va un peu moins bien, il faut garder tous les joueurs concernés".