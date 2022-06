Mazzù : "J’accorde beaucoup d’importance au football offensif et à l’intégration de jeunes joueurs"

Felice Mazzù va tenir sa première conférence de presse dans son nouveau costume d’entraîneur d’Anderlecht ce jeudi. En attendant, le nouveau T1 mauve a déjà livré ses premières impressions aux médias du club bruxellois.

Il sait qu’il passe après une légende du club et ne compte pas se mettre en opposition avec ce qui a été construit par Vincent Kompany. "L’idée est de gagner des titres, que ce soit en Coupe ou en championnat. En même temps, je veux continuer sur le projet qui a été mis en place par Vincent Kompany" explique Felice Mazzù.

"J’ai ma propre philosophie mais je veux surtout respecter l’identité de ce club" ajoute l’ex-coach de l’Union. "Cela signifie que j’accorde beaucoup d’importance au football offensif et à l’intégration de jeunes joueurs dans le noyau A. Je veux leur donner un maximum de temps de jeu, tout en veillant à ce que les résultats soient bons. Il faudra trouver le juste équilibre."

Il compte donc ouvrir sa vision de jeu à un football plus offensif, plus à l’Anderlechtoise. "Ici, il faut jouer offensivement pour que les supporters puissent s’y retrouver. On aura un jeu offensif. Je veux garder la possession du ballon et le pressing, mais je veux ajouter la verticalité en vitesse et la profondeur. Et on jouera dans un autre système."

Pour cela, le club doit conserver ses joueurs prêtés. Ou se renforcer. "Si Zirkzee ou Kouamé ne reviennent pas, ce qui n’est pas encore certain, il faudra des joueurs de ce calibre-là" ajoute Felice Mazzù. "Les deux premiers arrivants (ndlr : Ishaq et Angulo) amèneront de la verticalité et de la vitesse. Ils apporteront une plus-value énorme à l’équipe. Mais il faut voir combien de temps d’adaptation il leur faudra."

Voici pour les premières phrases du nouveau coach anderlechtois, qui aura le loisir de répondre à la presse, et aux questions moins consensuelles, ce jeudi à 13h30 à Nerpeede.