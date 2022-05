Mazzu heureux de la 2e place "extraordinaire" de l’Union : "Mais quand on passe à côté de la montre en or, il y a des regrets"

Le coach de l’Union est donc très fier du parcours réalisé par son équipe cette saison. "Le troisième tour préliminaire de la Champions League et la certitude de l’Europa League, c’est historique par rapport à d’où l’on vient et pour un club comme l’Union. L’histoire de notre saison, c’est qu’on a été efficaces. Ça a été le cas ce dimanche encore. On ne l’a pas été dans notre double confrontation contre Bruges. Sur le contenu de notre saison pour une équipe qui vient de l’échelon inférieur, il faut tirer un coup de chapeau à ce groupe."

Cap désormais sur le dernier match de championnat face à l’Antwerp avant un repos bien mérité. "On débutera le match dans un état mental et physique meilleur qu’aujourd’hui car on a envie de bien terminer la saison chez nous. Pour la saison prochaine, on va avant tout penser à récupérer. Mentalement, les joueurs ont dû aller puiser dans leurs réserves, physiquement aussi. On préparera au mieux la saison prochaine pour essayer de faire aussi bien."