Mazzu et Geraerts s’envoient des fleurs : "Karel va devenir l’un des meilleurs, si pas le meilleur coach de Belgique bientôt"

Felice Mazzu et Karel Geraerts s’affrontaient ce samedi soir lors de la 23e journée de Pro League. Si Charleroi s’est incliné face à l’Union, les deux anciens partenaires en ont profité pour parler des qualités de chacun. Et de dresser un portrait plus que positif.

"Si on pense qu’il ne pouvait rien arriver à l’Union aujourd’hui, c’est peut-être l’image. Mais il fallait rester concentré aujourd’hui. Et c’était nécessaire, car Charleroi jouait en jeu direct", commence par expliquer Karel Geraerts au micro de Vincent Langendries après la victoire de l’Union.

Parce que Charleroi a tenté le coup, mais sans être très présent, comme le souligne Felice Mazzu : "On sait que l’Union est une très bonne équipe. On a donné un but et quelques situations. Mais aujourd’hui, on a péché dans notre jeu offensif. On a manqué d’infiltrations, d’appels dans la profondeur et les milieux ont joué trop bas. On a trop peu créé. À partir du moment où on a été mené, je m’attendais à ce qu’on mette plus le feu. Mais on a peur de prendre le 0-2 et on garde les sécurités. On doit pourtant pouvoir se lâcher dans ce genre de match."